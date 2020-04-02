Бывший боец UFC Бен Аскрен считает, что ирландец Конор Макгрегор заменит Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249 и выйдет на бой против Тони Фергюсона.

«Дело сделано! Конор против Фергюсона 18 апреля за титул временного чемпиона UFC», – написал 35-летний Аскрен, комментируя отказ Нурмагомедова лететь на турнир в США из России в разгар пандемии коронавируса.

UFC 249 планируется провести 18 апреля, точное место ивента по-прежнему неизвестно.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона срывается в пятый раз.

Аскрен завершил карьеру в октябре 2019 года. Его статистика в MMA – 19 побед, 2 поражения и один несостоявшийся поединок.

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