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Российский боец MMA: «В UFC должны извиниться перед Хабибом. Это неуважение»
Глава промоушна Дэйна Уайт действительно перестал контролировать ситуацию.
Российский боец ACA Юсуф Раисов призвал UFC извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым за создание ситуации, которая вынудила его отказаться от боя с Тони Фергюсоном в США.
«Естественно, в UFC поступили неправильно. Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой.
Я очень редко читаю комментарии. Не из-за того, что я плохо отношусь к критике или к тому, что говорят болельщики. Просто у меня нет особого интереса. Со своей страницы человек тебе не будет писать плохое. Мне редко пишут что-то плохое в комментариях, но если человек написал тебе что-то плохое, то ты его в любом случае не найдешь и не сможешь заставить ответить за слова.
Что бы я сделал на месте Хабиба? Двоякая ситуация. Но, наверное, я бы не вылетел. Во-первых, тут неуважение со стороны UFC. Сказать одно, а потом звать обратно в Америку – это неправильно. Они просто должны извиниться перед Хабибом. Тони Фергюсон находится в Америке. Ему не нужна акклиматизация, вот он и треплет языком. Да и вылететь туда нельзя», – цитирует 24-летнего Раисова «Спорт-Экспресс».
- Нурмагомедов заявил об отмене поединка из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.
- Турнир UFC 249 планируется провести 18 апреля, точное место ивента по-прежнему неизвестно.
- Бой Нурмагомедова и Фергюсона срывается в пятый раз.
Хабиб – об отмене боя с Тони: «Весь мир на карантине, а я должен рисковать жизнью?»