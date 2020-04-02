Российский боец ACA Юсуф Раисов призвал UFC извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым за создание ситуации, которая вынудила его отказаться от боя с Тони Фергюсоном в США.

«Естественно, в UFC поступили неправильно. Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой.

Я очень редко читаю комментарии. Не из-за того, что я плохо отношусь к критике или к тому, что говорят болельщики. Просто у меня нет особого интереса. Со своей страницы человек тебе не будет писать плохое. Мне редко пишут что-то плохое в комментариях, но если человек написал тебе что-то плохое, то ты его в любом случае не найдешь и не сможешь заставить ответить за слова.

Что бы я сделал на месте Хабиба? Двоякая ситуация. Но, наверное, я бы не вылетел. Во-первых, тут неуважение со стороны UFC. Сказать одно, а потом звать обратно в Америку – это неправильно. Они просто должны извиниться перед Хабибом. Тони Фергюсон находится в Америке. Ему не нужна акклиматизация, вот он и треплет языком. Да и вылететь туда нельзя», – цитирует 24-летнего Раисова «Спорт-Экспресс».

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