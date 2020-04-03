Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предположил ориентировочные сроки возвращения в октагон.

«Когда все-таки можем подраться? В UFC говорили о проведении турнира в Сан-Франциско в августе, после Рамадана. Нормальная дата, но мы не знаем, когда закончится это сумасшествие. Говорили также о турнире в Абу-Даби в середине сентября. Апрель-май – это точно будут сумасшедшие месяцы.

Когда это закончится, никто не знает. Но я не прекращаю тренировки, все время занимаюсь. Семья? С отцом все в порядке, с семьей тоже все нормально», – заявил 31-летний боец в прямом эфире инстаграма.

Нурмагомедов объявил о срыве поединка с Тони Фергюсоном, запланированного на 18 апреля, так как из-за пандемии коронавируса не может вылететь в США.

Бой между соперниками срывается в пятый раз.

Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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