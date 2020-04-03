Российcкий боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов выйти на бой с Тони Фергюсоном, если UFC назовет место поединка.

«Тренируюсь каждый день – утром и вечером в зале, который находится у меня дома. Сейчас я самая большая звезда в UFC, непобежденный и неоспоримый чемпион. Это не рядовой бой. Но до него 16 дней, а я не знаю даже места проведения. Это непрофессионально. Тони Фергюсон тоже говорил несколько дней назад, что не подпишет контракт на бой, если не объявят место проведения. Он так сказал, но никто не обратил на это внимания.

Я должен понимать, где пройдет бой, чтобы рассчитать тонкости акклиматизации, перелета, джетлага, окончания тренировочного сбора и всего остального. Если UFC прямо сейчас назовет мне место и я смогу вылететь из России, я буду драться. 100 процентов. Просто дайте мне место. Каждый день я говорил это Дэйне Уайту, но он ничего не отвечает», – приводит слова Хабиба BJ Penn.

«Люди думают, что раз я чемпион, то могу позвонить Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые, как они себе это представляют? Я звоню Дэйне, прошу его связаться с Трампом. Потом Путину – прошу выпустить меня из страны. Теперь Трампу, чтобы он впустил меня в США. Какое-то сумасшедшее кино», – цитирует 31-летнего Нурмагомедова ESPN.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона был запланирован на 18 апреля.

Поединок срывается в пятый раз – ранее бойцы не могли встретиться в октагоне из-за внезапных проблем со здоровьем.

Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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