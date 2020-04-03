Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил американцу Тони Фергюсону, который предложил лишить его титула за отказ выйти на бой в разгар пандемии коронавируса.

«Он просто дурачок. Ладно, лишите меня пояса, если это моя ошибка. В прошлый раз, в апреле 2018 года, это была его ошибка, но сейчас это ошибка не Хабиба, а коронавируса. Это разные вещи», – цитирует 31-летнего Нурмагомедова ESPN.

Хабиб отказался драться, так как UFC до сих пор не назвала место проведения запланированного на 18 апреля поединка.

Боец находится в России на карантине и считает, что не имеет возможности покинуть страну.

Хабиб: «Я буду драться с Фергюсоном, если UFC назовет мне место»

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