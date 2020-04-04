Исполнительный директор федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков сообщил, что его страна предложила UFC принять бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

– Вчера появилась информация, что вы сделали официальное предложение UFC по поводу проведения турнира UFC 249 в Белоруссии. Правда ли это?

– Да, это правда.

– Как в данном случае происходил процесс уведомления организации о готовности принять турнир? Вы написали кому-то на почту или позвонили?

– Мы связались с UFC через наших друзей и посредников, которые с ними напрямую общаются. Объяснили им ситуацию, что Белоруссии все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия. Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице министерства спорта Белоруссии и управления делами президента. Когда мы получили согласие, сделали UFC такое предложение.

– В каком виде ответ вы получили от UFC?

– Мы получили устный ответ. Во-первых, нас поблагодарили за предложение. Во-вторых, наше предложение включили в условный «план Б». У них уже есть площадки для этого турнира. Дэйна Уайт не хочет об этом сообщать, но у них есть проработанные варианты. В любом случае они благодарны и готовы рассмотреть наш вариант с Минском для будущих турниров UFC, – приводит слова Королькова Sport24.

Бой Хабиб – Тони должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако это стало невозможным из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина.

Белоруссия – единственная европейская страна, не ушедшая на карантин. Здесь по-прежнему играются матчи национального чемпионата по футболу, на игры пускают зрителей.

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