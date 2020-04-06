Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249 и не выйдет на поединок с Тони Фергюсоном. Он написал это в твиттере, отвечая на пост журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

«Сенсация! Дэйна Уайт и Владимир Путин договорились относительно прилета чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в США. Он сразится с Тони Фергюсоном. Это случится, господа! UFC 249, как и планировалось, пройдет 18 апреля», – написал Хельвани.

«Неправда. Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю полный список участников завтра», – опроверг Уайт 5 апреля. Следовательно, в понедельник, 6 апреля, он назовет нового соперника Фергюсона.

31-летний Нурмагомедов отказался выходить на бой из-за пандемии коронавируса: он находится на карантине в России и не может вылететь в США, а также до сих пор не знает, где состоится турнир.

В качестве новых соперников для Фергюсона назывались Джастин Гэтжи и Конор Макгрегор.

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