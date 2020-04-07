Американский боец UFC Даниэль Кормье рассказал о разговоре с чемпионом промоушна Хабибом Нурмагомедовым, который произошел перед отменой его боя против Тони Фергюсона.

«Он сказал, что может сделать вес и выйти на бой. Но он не знал, где это будет, и это было самым разочаровывающим для Хабиба. Он понятия не имел, где пройдет турнир. Он говорил мне, что не отказывается от боя – просто хочет знать, где он состоится.

А на следующий день Уайт объявил, что Хабиб не будет драться. Не знаю, что у них произошло и что привело к такому решению», – сказал 41-летний Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.

Кормье – бывший чемпион UFC в тяжелой и полутяжелой весовых категориях.

Вместо Нурмагомедова на бой с Тони Фергюсоном 18 апреля выйдет Джастин Гэтжи. Место проведения UFC 249 до сих пор не определено.

Гэтжи вместо Хабиба сразится с Фергюсоном на UFC 249

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