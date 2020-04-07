Президент UFC Дэйна Уайт призвал не винить российского бойца Хабиба Нурмагомедова в срыве поединка против Тони Фергюсона.

«Нурмагомедов, как и все мы, попал в эпицентр событий, где условия менялись каждый день. Это не вина Хабиба и кого-либо еще. К такому никто не мог подготовиться. Никто не мог подумать, что подобное произойдет. Лас-Вегас закрыт, ни одно казино не откроется месяц или дольше. Никогда не мог такое представить», – цитирует Уайта TMZ.

Нурмагомедова заменит Джастин Гэтжи.

Турнир запланирован на 18 апреля, место проведения до сих пор не названо. Изначально UFC 249 должен был пройти в Бруклине.

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