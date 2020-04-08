Когда по всему миру начали отменять спортивные ивенты, Уайт бодрился и уверял, что 18 апреля Хабиб обязательно подерется с Фергюсоном. Казалось, босс UFC заранее все продумал, подобрал пачку андеграундных локаций, подготовил медперсонал, договорился со всеми комиссиями и собрался выйти из этой истории королем. Промоушну светили рекордные доходы: спорта нет, люди устали от пандемии, поэтому платные трансляции разлетелись бы быстрее, чем хулиганы из «Джентльменов» при виде Колина Фаррелла.

К сожалению, мы все переоценили менеджерские скиллы мистера Уайта. До турнира осталось 10 дней, но уже ясно, что случится чудовищный провал. Во-первых, Дэйна так и не придумал, где проводить UFC 249: сейчас он рассказывает сказки про некий частный остров (нет даже примерных координат), но уже пролетел инсайд, что в середине апреля октагон могут поставить в индейской резервации на севере Калифорнии. Еще раз: до гонга меньше двух недель, но нет вообще никакой определенности.

Президент UFC Дэйна УайтGetty Images

При этом ждать мегасюрпризов тоже наивно. Это не онлайн-концерт, который можно провести из квартиры, а ивент, который нужно долго и тщательно организовывать. Учитывая, что у Уайта пока нет ничего, кроме картинки с кардом, на сегодня UFC 249 – турнир-бомж. Уайт до сих пор не знает, как и где все устроить, но раз теоретические шансы еще живы, мероприятие не отменяют.

Второй мерзкий момент – странная ситуация с Хабибом. Уайт много общался с аварцем и его менеджером, но фактически кинул их с локацией: пообещал бой в ОАЭ, но там уже закрыли границы. После того, как Нурмагомедова не пустили в Абу-Даби (он хотя бы попытался прорваться), Орел полетел в родной Дагестан. Это разумно: какой смысл мчаться обратно в Штаты, если там правда опасно? Тем более, Дэйна так и не подтвердил, что бой пройдет в США – с тем же успехом можно было рвануть в Белоруссию и ждать, что Тони привезут туда.

Печальнее всего, что из-за подставы облажавшегося Уайта Хабиба массово обвиняют в трусости – в этом можно убедиться в любых соцсетях. Если абстрагироваться от нюансов, то сюжет с очередным срывом боя и правда выглядит стремновато: чемпион убежал из США за месяц до защиты пояса, а потом не вернулся. Теперь Нурмагомедова называют очкошником (кстати, его собственный термин – он так сказал про Ковбоя) и недоумевают, почему Хабиб не попросил Путина отпустить его в Штаты. Ответ элементарен: даже сейчас нет гарантий, что бой состоится именно в этой стране, так зачем туда летать? Конечно, Дэйна дипломатично объявил, что Нурмагомедов не виноват, но бесполезно – Орел все равно столкнулся с колоссальным потоком хейта. И в этом он вправе винить именно Уайта.

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт, UFC 229Getty Images

Впрочем, у Дэйны хватает проблем и без Хабиба. Например, на UFC 249 тотально поредел кард – снялся Ислам Махачев, который считается одной из восходящих звезд промоушна. К тому же не решен вопрос с безопасностью: ассоциация врачей официально выступила против ивента, потому что он подвергнет спортсменов риску. Но вместо того, чтобы признать поражение и отменить бои, Дэйна анонсирует еженедельные турниры на секретном острове, куда гладиаторов доставят на частном самолете.

Эта идея больше напоминает сценарий шоу «Последний герой» из нулевых, чем план по спасению UFC во время пандемии. Мистер Уайт поступает как настоящий шарлатан и дает надежду доверчивым людям, которые изнемогают без спорта на карантине. До разоблачения осталась совсем ерунда – еще пара дней, и лучи хейта направятся в правильную сторону. А пока Хабибу предстоит еще тысячу раз прочитать, что бой сорвался не из-за коронавируса, а из-за того, что чемпион UFC – жалкий очкошник.

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