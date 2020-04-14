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Гэтжи: «Хочется увидеть бой Хабиба и Тони. А мы подеремся с Конором»
Попытка номер шесть!
Американский боец UFC Джастин Гэтжи хотел бы увидеть поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, а потом выйти на победителя в случае победы над Конором Макгрегором.
«Не стану врать – хочется увидеть бой Хабиба и Тони. Думаю, мы с Конором подеремся, а победители выйдут друг на друга. Я готов драться в июне или июле. Был готов выйти и на коротком уведомлении, но сейчас мне нужны мои восемь недель», – сказал 31-летний Гэтжи в подкасте UFC Unfiltered.
- Американец стал сменщиком Нурмагомедова, когда Хабиб отказался драться с Фергюсоном в разгар пандемии коронавируса.
- Затем турнир был отменен полностью.
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