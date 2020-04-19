Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал пятый срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Проклят ли этот бой? Никогда таких мыслей не было. Фергюсон дерется, у него нет никаких проблем. Всегда проведения боя должны хотеть две стороны, идти до конца и не сдаваться, и тогда они обязательно встретятся на ринге.

Сейчас я готовлюсь к своему бою, поэтому не хотел бы обсуждать причины, по которым не состоялся этот поединок. Пусть этим занимаются люди, не имеющие отношения к боям. Им интересно следить за этим, переживать и спорить, а я предпочитаю обсуждать свои поединки», – цитирует 42-летнего Олейника News.ru.

18 апреля Олейник должен был подраться на UFC 249 против Фабрисио Вердума.

Главным боем стал бы поединок Нурмагомедов – Фергюсон.

Турнир отменили из-за пандемии коронавируса, вероятно, он состоится 9 мая. Соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи.

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