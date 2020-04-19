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Олейник – о срыве боя Хабиба и Тони: «Поединка всегда должны хотеть обе стороны»
Ждем шестую попытку.
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал пятый срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
«Проклят ли этот бой? Никогда таких мыслей не было. Фергюсон дерется, у него нет никаких проблем. Всегда проведения боя должны хотеть две стороны, идти до конца и не сдаваться, и тогда они обязательно встретятся на ринге.
Сейчас я готовлюсь к своему бою, поэтому не хотел бы обсуждать причины, по которым не состоялся этот поединок. Пусть этим занимаются люди, не имеющие отношения к боям. Им интересно следить за этим, переживать и спорить, а я предпочитаю обсуждать свои поединки», – цитирует 42-летнего Олейника News.ru.
- 18 апреля Олейник должен был подраться на UFC 249 против Фабрисио Вердума.
- Главным боем стал бы поединок Нурмагомедов – Фергюсон.
- Турнир отменили из-за пандемии коронавируса, вероятно, он состоится 9 мая. Соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи.
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