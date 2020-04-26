Она будет – но, возможно, не сразу.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона сорвался в пятый раз. Сначала Хабиб отказался вслепую лететь на американский континент, не зная точного места проведения боя, и его заменили на Джастина Гэтжи, потом UFC все-таки объявил, что 18 апреля турнир не состоится из-за пандемии коронавируса.

Но недавно официально стало известно, что UFC 249 все же пройдет – его перенесли на 9 мая и нашли арену: VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (Флорида, США). Соперником Фергюсона станет Гэтжи – бойцы уже подписали контракт на поединок за временный титул в легком весе. Участие Нурмагомедова вряд ли рассматривалось: находясь в России в условиях пандемии ему было бы трудно планировать вес с учетом перелета. Да и вряд ли Хабибу есть дело до UFC, когда его отец слег с пневмонией.

Смешанные боевые искусства Отец Хабиба Абдулманап попал в больницу ДЕНЬ НАЗАД

Но будет ли шестая попытка свести Нурмагомедова и Фергюсона в октагоне? Пожалуй, да, и ближайший вариант – в сентябре или октябре. Для этого Тони необходимо побеждать Гэтжи, иначе спорить с Хабибом за чемпионский пояс будет Джастин.

«Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок в сентябре или октябре», – заявил глава UFC Дэйна Уайт в прямом эфире инстаграма ESPN.

Ждать боя Хабиба раньше точно не стоит: по религиозным соображением он не бьется во время священного для мусульман Рамадана, который в 2020-м длится с 23 апреля по 23 мая. После Рамадана, который подразумевает строгое следование посту, бойцу нужно восстановиться и прийти в прежнюю форму. Хабиб говорил, что на это в среднем уходит полтора месяца. Считаем: Нурмагомедов будет в кондициях примерно к середине июля, и в это время можно начинать целенаправленную подготовку к конкретному поединку.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Будет ли это бой именно с Фергюсоном, пока неясно – например, сам Хабиб (со слов менеджера Али Абдель-Азиза) отдает предпочтение Гэтжи и считает, что 9 мая Джастин нокаутирует Тони во втором-третьем раунде. Но букмекеры уже принимают ставки на то, что Дэйна Уайт снова займется организацией боя Нурмагомедов – Фергюсон. Однако, с большой вероятностью, не в этом году.

Конечно, все должно было пройти не так: подразумевалось, что Хабиб подерется с Тони, Гэтжи – с Конором, а победители сойдутся в импровизированном финале. Но пандемия отдалила и желаемый Макгрегором реванш, хотя Дэйна Уайт абсолютно непредсказуем.

Вспоминаем первый бой Хабиба: он дрался на Украине, задушенного соперника приводили в чувства

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб попытался убить меня» 23/04/2020 В 17:43