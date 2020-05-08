Тони не упускает возможность уколоть Нурмагомедова и Макгрегора.

Американский боец UFC Тони Фергюсон снова потроллил Хабиба Нурмагомедова, который из-за пандемии коронавируса отказался от участия в UFC 249.

«Мне ясно, что у меня есть пояс. Хабиб не захотел драться – убежал, как пес с поджатым хвостом. То же самое – о Коноре. «Я буду следующим, я буду следующим», – говорили они. Ну и где они?» – цитирует 36-летнего Фергюсона Sporting News.

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UFC 249 состоится 9 мая без зрителей.

В главном бою за временный пояс в легком весе Фергюсон подерется с Джастином Гэтжи.

UFC 249: когда турнир, где смотреть, кто дерется до боя Фергюсон – Гэтжи

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