Смешанные боевые искусства
Нурмагомедов – Фергюсон

Фергюсон: «Хабиб не захотел драться – убежал, как пес с поджатым хвостом»

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Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Тони не упускает возможность уколоть Нурмагомедова и Макгрегора.

Американский боец UFC Тони Фергюсон снова потроллил Хабиба Нурмагомедова, который из-за пандемии коронавируса отказался от участия в UFC 249.

«Мне ясно, что у меня есть пояс. Хабиб не захотел драться – убежал, как пес с поджатым хвостом. То же самое – о Коноре. «Я буду следующим, я буду следующим», – говорили они. Ну и где они?» – цитирует 36-летнего Фергюсона Sporting News.

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  • UFC 249 состоится 9 мая без зрителей.
  • В главном бою за временный пояс в легком весе Фергюсон подерется с Джастином Гэтжи.

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