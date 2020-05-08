Смешанные боевые искусства
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

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Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Дэйна взял часть вины на себя.

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал пятый срыв боя Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон.

«Раз не получилось организовать бой Хабиба и Тони, надо делать поединок Фергюсон – Гэтжи, тут и думать нечего. Победитель станет временным чемпионом. Думаю, все видели слова Хабиба о том, что он готов драться после Рамадана.

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Люди обвиняли его в том, что он застрял в России, но Хабиб говорил правду. Никто из нас не мог такого предвидеть. Мы все приняли плохие решения, из-за которых он застрял в России. Это не только его вина – мы все ошиблись. Я тоже принимаю за это ответственность. Но так уж вышло», – цитирует Уайта BT Sport.

  • Бой Нурмагомедова и Фергюсона был запланирован на 18 апреля.
  • Точное место боя было неизвестно практически до последнего, и Хабиб отказался вылетать из России в разгар пандемии коронавируса.
  • Нурмагомедова заменили на Гэтжи, перенесенный ивент UFC 249 состоится 9 мая.

Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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