Турнир UFC 249 перенесен на неопределенный срок, поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи не состоится.

«Несмотря на то, что организация была полностью готова проводить UFC 249, компания ESPN обратилась к нам с требованием перенести UFC 249 и последующие турниры до дальнейшего уведомления из-за пандемии COVID-19. UFC надеется возобновить проведение турниров как можно быстрей», – говорится в заявлении промоушна.

«ESPN находится в постоянном контакте с UFC. Никто больше нас не желает возвращения спорта, но по ряду причин мы решили, что сейчас неподходящее время. ESPN выразил обеспокоенность UFC, и они прислушались», – объяснил позицию бродкастер.

Изначально главным событием ивента должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.

Поединок бойцов сорвался в пятый раз.

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