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Бой Фергюсон – Гэтжи не состоится. UFC 249 перенесен
Уайт не смог отстоять турнир.
Турнир UFC 249 перенесен на неопределенный срок, поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи не состоится.
«Несмотря на то, что организация была полностью готова проводить UFC 249, компания ESPN обратилась к нам с требованием перенести UFC 249 и последующие турниры до дальнейшего уведомления из-за пандемии COVID-19. UFC надеется возобновить проведение турниров как можно быстрей», – говорится в заявлении промоушна.
«ESPN находится в постоянном контакте с UFC. Никто больше нас не желает возвращения спорта, но по ряду причин мы решили, что сейчас неподходящее время. ESPN выразил обеспокоенность UFC, и они прислушались», – объяснил позицию бродкастер.
- Изначально главным событием ивента должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.
- Поединок бойцов сорвался в пятый раз.
Дэйна Уайт – шарлатан. Он подставил Нурмагомедова и превратил UFC 249 в настоящую аферу