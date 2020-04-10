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Бой Фергюсон – Гэтжи не состоится. UFC 249 перенесен

Бой Фергюсон – Гэтжи не состоится. UFC 249 перенесен
Eurosport

1 час назадОбновлено 10 мин. назад

Уайт не смог отстоять турнир.

Турнир UFC 249 перенесен на неопределенный срок, поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи не состоится.

«Несмотря на то, что организация была полностью готова проводить UFC 249, компания ESPN обратилась к нам с требованием перенести UFC 249 и последующие турниры до дальнейшего уведомления из-за пандемии COVID-19. UFC надеется возобновить проведение турниров как можно быстрей», – говорится в заявлении промоушна.

«ESPN находится в постоянном контакте с UFC. Никто больше нас не желает возвращения спорта, но по ряду причин мы решили, что сейчас неподходящее время. ESPN выразил обеспокоенность UFC, и они прислушались», – объяснил позицию бродкастер.

  • Изначально главным событием ивента должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.
  • Поединок бойцов сорвался в пятый раз.

Дэйна Уайт – шарлатан. Он подставил Нурмагомедова и превратил UFC 249 в настоящую аферу

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