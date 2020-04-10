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Хабиб отреагировал на перенос UFC 249
Российский боец отнесся к новости с иронией.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на перенос ивента UFC 249, на котором должен был пройти бой Тони Фергюсона и Джастина Гэджи.
Хабиб запостил в сториз инстаграма видео, на котором Уайт объясняет причины переноса. После боец опубликовал в сториз фанатский ролик, состоящий из отрывков его недавнего инстаграм-лайва: Нурмагомедов несколько раз спрашивает, куда он должен улететь и призывает назвать ему место боя.
- Изначально главным событием ивента должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.
- Поединок бойцов сорвался в пятый раз.
Бой Фергюсон – Гэтжи не состоится. UFC 249 перенесен