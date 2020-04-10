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«Я должен сохранять веру». Фергюсон узнал об отмене боя во время интервью
Американец уверен, что все к лучшему.
Боец UFC Тони Фергюсон узнал об отмене поединка с Джастином Гэтжи во время разговора с журналистом.
Представитель легкого дивизиона общался с американским изданием The Orange County Register, и по ходу беседы ему сообщили, что ивент UFC 249 отменен. «Оу, вау. Ну, я продолжу тренироваться. М-м-м, знаете, что? Уверен, у этого решения хорошая причина. Давайте оставаться честными, я должен сохранять веру. Должен сохранять фокус на том, что мы можем контролировать – пульс и дыхание», – приводит реакцию бойца источник.
Источник не опубликовал запись звонка, но уточнил, что речь американца содержала множество нецензурных выражений.
- Изначально главным событием ивента должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.
- Поединок бойцов сорвался в пятый раз.
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