Боец UFC Тони Фергюсон узнал об отмене поединка с Джастином Гэтжи во время разговора с журналистом.

Представитель легкого дивизиона общался с американским изданием The Orange County Register, и по ходу беседы ему сообщили, что ивент UFC 249 отменен. «Оу, вау. Ну, я продолжу тренироваться. М-м-м, знаете, что? Уверен, у этого решения хорошая причина. Давайте оставаться честными, я должен сохранять веру. Должен сохранять фокус на том, что мы можем контролировать – пульс и дыхание», – приводит реакцию бойца источник.

Источник не опубликовал запись звонка, но уточнил, что речь американца содержала множество нецензурных выражений.

Изначально главным событием ивента должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.

Поединок бойцов сорвался в пятый раз.

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