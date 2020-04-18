Американский боец UFC Тони Фергюсон сделал вес к турниру UFC 249, несмотря на его отмену.

36-летний Фергюсон показал на весах 155 фунтов (70 кг) за день до несостоявшегося турнира и уложился в рамки легкой весовой категории промоушна.

UFC 249 был запланирован на 18 апреля, турнир должен был состояться в Бруклине.

Главным боем планировался поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, затем Нурмагомедов снялся из-за невозможности перемещения по миру в условиях пандемии коронавируса. Его заменил Джастин Гэтжи.

Турнир может состояться 9 мая.

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