Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи
Фото: Instagram
Промоушн вернет элитный спорт совсем скоро.
В ночь на 10 мая состоится многострадальный турнир UFC 249.
Изначально главным боем ивента должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном за звание чемпиона промоушна в легком весе. С тех пор россиянина заменили на Джастина Гэтжи, а событие сдвинули с 18 апреля на май. Дэйна Уайт после долгих поисков все же нашел подходящую площадку – турнир примет Джексонвилль, штат Флорида, США. Событие пройдет без зрителей – зато все остальное будет в лучшем виде, включая кард.
Гэтжи: «Не согласился бы на бой с Хабибом за пару недель до поединка»
Главный поединок ивента – поединок Гэтжи и Фергюсона, победитель схватки получит право на титульный бой с Хабибом. Нурмагомедов не вернется в октагон раньше осени, так что это однозначно важнейший легковесный поединок на ближайшие 4 месяца. Тони уже пять раз пытался выйти на россиянина, а Джастин постоянно говорит о том, что заслужил схватку за титул – у парней не будет недостатка в мотивации.
Еще одна крутейшая интрига – титульный бой в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крузом. Изначально за пояс должен был драться Жозе Альдо, но бразилец снялся, и Уайт поставил вместо него экс-чемпиона дивизиона, не выходившего в октагон с 2016-го. Российский боец Петр Ян возмущался, что на поединок вместо кого-то из очевидных претендентов поставили бойца, который не дрался три с половиной года, но Уайт заверил: здоровый Круз уделает любого.
Когда все случится
Расписание на официальном сайте UFC анонсирует начало ранних прелимов в 1:30, прелимов – в 3:00 и основного карда – в 5:00 (время по Москве в ночь на 10 мая). Стоит учитывать, что любое планирование относительно, и фактическое начало поединков может сильно отличаться. Главный поединок состоится в финале ивента и, скорее всего, не начнется раньше 6:30-7:00.
Кард
Ранние прелимы:
- Райан Спанн – Сэм Алви
- Брюс Митчелл – Чарльз Роса
- Висенте Люке – Нико Прайс
Прелимы:
- Юрайя Холл – Роналду Соуза
- Карла Эспарза – Мишель Уотерсон
- Алексей Олейник – Фабрисиу Вердум
- Энтони Петтис – Дональд Серроне
Основной кард:
- Грег Харди – Йорган де Кастро
- Джереми Стивенс – Келвин Каттар
- Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк
- Генри Сехудо – Доминик Круз
- Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи
Где смотреть
Основной кард покажет «РЕН ТВ», единственный федеральный канал в России, который продемонстрирует ивент в лайве. Старт трансляции в 4:15. Начиная с прелимов поединки можно посмотреть на платформах Wink и More.TV. Весь ивент с ранними прелимами покажет только сервис UFC Fight Pass. Eurosport.ru порадует вас текстовой трансляцией главного боя.
- UFC проведет еще два турнира в те же 7 дней – в ночи на 14 и 17 мая.
- К июлю Уайт планирует запустить бойцовский остров, на который смогут прилетать бойцы со всего мира.
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