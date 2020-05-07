Промоушн вернет элитный спорт совсем скоро.

В ночь на 10 мая состоится многострадальный турнир UFC 249.

Изначально главным боем ивента должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном за звание чемпиона промоушна в легком весе. С тех пор россиянина заменили на Джастина Гэтжи, а событие сдвинули с 18 апреля на май. Дэйна Уайт после долгих поисков все же нашел подходящую площадку – турнир примет Джексонвилль, штат Флорида, США. Событие пройдет без зрителей – зато все остальное будет в лучшем виде, включая кард.

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Главный поединок ивента – поединок Гэтжи и Фергюсона, победитель схватки получит право на титульный бой с Хабибом. Нурмагомедов не вернется в октагон раньше осени, так что это однозначно важнейший легковесный поединок на ближайшие 4 месяца. Тони уже пять раз пытался выйти на россиянина, а Джастин постоянно говорит о том, что заслужил схватку за титул – у парней не будет недостатка в мотивации.

Еще одна крутейшая интрига – титульный бой в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крузом. Изначально за пояс должен был драться Жозе Альдо, но бразилец снялся, и Уайт поставил вместо него экс-чемпиона дивизиона, не выходившего в октагон с 2016-го. Российский боец Петр Ян возмущался, что на поединок вместо кого-то из очевидных претендентов поставили бойца, который не дрался три с половиной года, но Уайт заверил: здоровый Круз уделает любого.

Когда все случится

Расписание на официальном сайте UFC анонсирует начало ранних прелимов в 1:30, прелимов – в 3:00 и основного карда – в 5:00 (время по Москве в ночь на 10 мая). Стоит учитывать, что любое планирование относительно, и фактическое начало поединков может сильно отличаться. Главный поединок состоится в финале ивента и, скорее всего, не начнется раньше 6:30-7:00.

Кард

Ранние прелимы:

Райан Спанн – Сэм Алви

Брюс Митчелл – Чарльз Роса

Висенте Люке – Нико Прайс

Прелимы:

Юрайя Холл – Роналду Соуза

Карла Эспарза – Мишель Уотерсон

Алексей Олейник – Фабрисиу Вердум

Энтони Петтис – Дональд Серроне

Основной кард:

Грег Харди – Йорган де Кастро

Джереми Стивенс – Келвин Каттар

Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк

Генри Сехудо – Доминик Круз

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи

Где смотреть

Основной кард покажет «РЕН ТВ», единственный федеральный канал в России, который продемонстрирует ивент в лайве. Старт трансляции в 4:15. Начиная с прелимов поединки можно посмотреть на платформах Wink и More.TV. Весь ивент с ранними прелимами покажет только сервис UFC Fight Pass. Eurosport.ru порадует вас текстовой трансляцией главного боя.

UFC проведет еще два турнира в те же 7 дней – в ночи на 14 и 17 мая.

К июлю Уайт планирует запустить бойцовский остров, на который смогут прилетать бойцы со всего мира.

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