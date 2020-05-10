Ждем боя за пояс с Нурмагомедовым.

В американском Джексонвилле прошел номерной ивент UFC 249.

В главном поединке вечера боец смешанного стиля в легком весе Джастин Гэтжи победил техническим нокаутом Тони Фергюсона. Американец доминировал во встрече и, начиная со второго раунда, четко попадал в челюсть Эль Кукую.

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В самом конце пятого раунда угловые Фергюсона остановили бой, рефери засчитали победу Джастина техническим нокаутом.

В соглавном поединке ивента Генри Сехудо техническим нокаутом во втором раунде победил Доминика Круза. Также в основном карде Фрэнсис Нганну за 20 секунд опрокинул Жаирзиньо Розенструйка, Кэлвин Кэттар во втором раунде нанес ТКО Джереми Стивенсу, а Грег Харди единогласным решением победил Йоргана де Кастро.

Изначально соперником Фергюсона в этом ивенте должен был стать Хабиб Нурмагомедов, но дагестанец не вылетел из России из-за пандемии коронавируса, а новым противником Тони стал Гэтжи.

Хабиб на правах постоянного чемпиона в легком весе теперь встретится с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Тактаров – первый русский чемпион UFC. Начал в США с нуля и сделал карьеру в Голливуде

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