Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи жмут руки накануне ивента UFC 249
Фото: Getty Images
А еще бойцы пожали руки… без перчаток.
Президент UFC Дэйна Уайт подогрел интерес к предстоящему ивенту особым видео в инстаграме.
На видео главные герои уикенда Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов, а потом, вопреки советам врачей, пожали друг другу руки голыми ладонями.
Нурмагомедов – Фергюсон
«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном
11 ЧАСОВ НАЗАД
Ранее Тони и Джастин показали одинаковый вес.
- Первоначально Фергюсон должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым 18 апреля.
- Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ Хабиб не смог выйти против американца, а сам турнир был перенесен на 9 мая.
«Гэтжи станет первым, кто его вырубит». Бой Тони и Джастина уже завтра – кто победит?
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Нурмагомедов – Фергюсон
Фергюсон: «Хабиб не захотел драться – убежал, как пес с поджатым хвостом»
16 ЧАСОВ НАЗАД
Фергюсон – Гэтжи
UFC 249: когда турнир, где смотреть, кто дерется до боя Фергюсон – Гэтжи
ВЧЕРА В 19:02