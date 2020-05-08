Смешанные боевые искусства
Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов

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Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи жмут руки накануне ивента UFC 249

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

А еще бойцы пожали руки… без перчаток.

Президент UFC Дэйна Уайт подогрел интерес к предстоящему ивенту особым видео в инстаграме.

На видео главные герои уикенда Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов, а потом, вопреки советам врачей, пожали друг другу руки голыми ладонями.

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Ранее Тони и Джастин показали одинаковый вес.

  • Первоначально Фергюсон должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым 18 апреля.
  • Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ Хабиб не смог выйти против американца, а сам турнир был перенесен на 9 мая.

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ВЧЕРА В 19:02
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