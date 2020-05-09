У заявленного на UFC 249 бойца диагностирован коронавирус

Поединок бразильца Жакаре Соузы отменен, но турнир состоится.

Бразильский боец смешанных единоборств Жакаре Соуза, заявленный на турнир UFC 249, сдал положительный тест на коронавирус.

Информацию сообщил журналист ESPN Бретт Окамото. «На этой неделе UFC провел 1200 тестов для 300 человек, и неудивительно, что кто-то дал положительный результат. Это показывает, что система работает. Жакаре обратится за медицинской помощью», – приводит он слова главы UFC Дэйны Уайта.

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Соуза должен был подраться с Юрайей Холлом в рамах предварительного карда. Их бой отменили, но турнир состоится.

UFC 249 был запланирован на 18 апреля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 9 мая.

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