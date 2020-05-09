Будет ли реакция от руководства UFC?

Бразильский боец смешанных единоборств Жакаре Соуза, сдавший положительный тест на коронавирус перед турниром UFC 249, контактировал с Фабрисио Вердумом – соперником российского бойца Алексея Олейника.

После опубликования результатов анализа в UFC заявили, что Соуза и его команда следовали принципам социального дистанцирования, однако это не совсем так: Соуза находился на близкой дистанции с Вердумом и общался с другими бойцами. Однако заболевший бразилец был в защитной маске и резиновых перчатках.

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Бой Соузы отменен, а Вердум подерется с Олейником.

Главный бой турнира – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. На дуэли взглядов они пожали друг другу руки без перчаток.

UFC 249 пройдет в ночь с 9 на 10 мая.

У заявленного на UFC 249 бойца диагностирован коронавирус

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