Смешанные боевые искусства
Фергюсон – Гэтжи

Заболевший коронавирусом боец контактировал с соперником Олейника

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Жакаре Соуза

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
несколько секунд назад

Будет ли реакция от руководства UFC?

Бразильский боец смешанных единоборств Жакаре Соуза, сдавший положительный тест на коронавирус перед турниром UFC 249, контактировал с Фабрисио Вердумом – соперником российского бойца Алексея Олейника.

После опубликования результатов анализа в UFC заявили, что Соуза и его команда следовали принципам социального дистанцирования, однако это не совсем так: Соуза находился на близкой дистанции с Вердумом и общался с другими бойцами. Однако заболевший бразилец был в защитной маске и резиновых перчатках.

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов

14 ЧАСОВ НАЗАД
  • Бой Соузы отменен, а Вердум подерется с Олейником.
  • Главный бой турнира – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. На дуэли взглядов они пожали друг другу руки без перчаток.
  • UFC 249 пройдет в ночь с 9 на 10 мая.

У заявленного на UFC 249 бойца диагностирован коронавирус

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства

«Гэтжи станет первым, кто его вырубит». Бой Тони и Джастина уже сегодня – кто победит?

16 ЧАСОВ НАЗАД
Фергюсон – Гэтжи

У заявленного на UFC 249 бойца диагностирован коронавирус

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусстваФергюсон – Гэтжи
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалУ заявленного на UFC 249 бойца диагностирован коронавирус
Следующий материалМатч первой лиги чемпионата Белоруссии перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста