Жакаре Соуза
Фото: Getty Images
Будет ли реакция от руководства UFC?
Бразильский боец смешанных единоборств Жакаре Соуза, сдавший положительный тест на коронавирус перед турниром UFC 249, контактировал с Фабрисио Вердумом – соперником российского бойца Алексея Олейника.
После опубликования результатов анализа в UFC заявили, что Соуза и его команда следовали принципам социального дистанцирования, однако это не совсем так: Соуза находился на близкой дистанции с Вердумом и общался с другими бойцами. Однако заболевший бразилец был в защитной маске и резиновых перчатках.
Фергюсон – Гэтжи
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов
14 ЧАСОВ НАЗАД
- Бой Соузы отменен, а Вердум подерется с Олейником.
- Главный бой турнира – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. На дуэли взглядов они пожали друг другу руки без перчаток.
- UFC 249 пройдет в ночь с 9 на 10 мая.
У заявленного на UFC 249 бойца диагностирован коронавирус
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Смешанные боевые искусства
«Гэтжи станет первым, кто его вырубит». Бой Тони и Джастина уже сегодня – кто победит?
16 ЧАСОВ НАЗАД
Фергюсон – Гэтжи
У заявленного на UFC 249 бойца диагностирован коронавирус
4 ЧАСОВ НАЗАД