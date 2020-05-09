Джастин Гэтжи надеется побить Тони и сразиться с Нурмагомедовым за пояс UFC.

Статистика боев

В ночь с 9 на 10 мая на UFC 249 состоится второй самый ожидаемый бой после поединка Хабиб – Фергюсон. Заменивший Нурмагомедова Джастин Гэтжи выйдет в клетку за 22-й победой в профессиональном ММА – в соперниках все тот же Тони.

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31-летний американец пообещал вырубить противника на старте поединка. «Я отправлю его спать в первых двух раундах. Если не усыплю его в первые два раунда, то это будет битва воли и битва сердец. Посмотрим», – заявил Джастин незадолго до ивента. Если все пройдет гладко и по нужному для Гэтжи сценарию, то победа над Фергюсоном станет для него четвертой в UFC.

Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

Хотя начал Джастин в промоуншне не очень здорово, проиграв в первых двух боях нокаутом – Эдди Альваресу (в третьем раунде, пропустил удар коленом) и Дастину Порье (в четвертом раунде, ударами). Поражение от Эдди вовсе стало для него первым за 6 лет в профессионалах. Но после дело наладилось: Вик, Барбоза и Серроне не выстояли против Гэтжи даже раунда. За счет этих побед американец забрался на четвертое место в рейтинге бойцов легкого веса и всерьез заговорил о претензиях на пояс.

Рекорд

Самая быстрая победа Гэтжи – над Джеймсом Виком. Она случилась в августе 2018-го – тогда соперник отправился отдыхать уже спустя минуту и 27 секунд. Но этот бой – не самый яркий и знаменитый в карьере Джастина.

За год до успеха в поединке с Виком Гэтжи расправился на The Ultimate Fighter (спортивное реалити-шоу под эгидой UFC) с Майклом Джонсоном. И хотя бой остановили только в конце второго раунда, именно он был признан многими солидными медиа, такие как Bleacher, Bloody Ellbow, MMAjunkie.com и другие – лучшим поединком того года.

Стиль

«Контролируемый хаос, а я люблю хаос», – так Гэтжи лично описал свои стремления и задачи в клетке. Журналист спросил у бойца, что он думает о критике – мол, некоторые считают, что Джастин слишком много машет руками. Гэтжи ответил, что его физические возможности позволяют ему быть активным и атакующим, а борьбу он считает скучной, поэтому почти в нее не ввязывается.

Эти слова подтверждаются результатами: за карьеру Джастин лишь трижды победил не ударами, и в этом он очень схож с Фергюсоном.

«Гэтжи станет первым, кто его вырубит». Бой Тони и Джастина уже сегодня – кто победит?

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