Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Россиянин ни с кем не был так вежлив со времен боя с Порье.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном.
Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде – команда Фергюсона призвала остановить бой. Теперь Джастин подерется с Хабибом за титул, и Нурмагомедов оценил будущего соперника по достоинству.
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«Без комментариев», – написал боец сразу после поединка.
«Джастин Гэтжи, это было очень впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», – выразил респект чемпион.
- Поединок Гэтжи и Фергюсона был главным событием UFC 249.
- Бой Хабиба и Гэтжи, скорее всего, состоится осенью.
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