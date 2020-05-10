Россиянин ни с кем не был так вежлив со времен боя с Порье.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном.

Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде – команда Фергюсона призвала остановить бой. Теперь Джастин подерется с Хабибом за титул, и Нурмагомедов оценил будущего соперника по достоинству.

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«Без комментариев», – написал боец сразу после поединка.

«Джастин Гэтжи, это было очень впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», – выразил респект чемпион.

Поединок Гэтжи и Фергюсона был главным событием UFC 249.

Бой Хабиба и Гэтжи, скорее всего, состоится осенью.

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