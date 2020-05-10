Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь он готов снять пояс с Хабиба

Роскошное шоу на UFC 249.

Дэйна Уайт долго обещал, что проведет ивент в середине апреля, но ему запретили – не сработали даже варианты с частным островом и автономным казино. Казалось, босс UFC успокоится и дождется финиша пандемии, но Уайт начал вкалывать еще сильнее. Именно благодаря Дэйне парализованный мир впервые за два месяца наслаждался реально статусным спортивным событием. Никакой ностальгии и ретро, никакого третьесортного футбола – только бои самых зрелищных гладиаторов на UFC 249.

Пустой зал во Флориде смотрелся непривычно лишь на первых боях: потом стало ясно, что так даже удобнее. Представление участников не затягивалось, да и пауз между боями почти не было. Еще один плюс – отличная слышимость: все подсказки звучали так четко, словно тренеры рецензировали махачи для зрителей, а не для бойцов.

Фергюсон – Гэтжи «Это было очень впечатляюще, поздравляю». Хабиб отреагировал на победу Гэтжи ЧАС НАЗАД

Тони Фергюсон выходит на бой против Джастина Гэтжи на UFC 249 Фото: Getty Images

До двух титульников дали сразу несколько крутых разборок. Например, Алексей Олейник раздельным решением грохнул Фабрисио Вердума. Бразилец, который в 2010-м зажал треугольником Федора Емельяненко, пытался перебороть и Олейника, но тот вырывался, поднимался и забрасывал Вердума ударами – нетипичная, но максимально приятная победа Алексея. Перед боем он говорил, что уже набрал 15-17 тысяч долларов долгов, а от исхода битвы зависело, на сколько месяцев хватит гонорара от UFC. Теперь все нормально: Олейник сможет около года не париться о деньгах. Поражение сократило бы этот срок вдвое.

Еще в октагоне зажгли Энтони Петтис и Ковбой Серроне. Дональд моментально раскачался, дерзко лез в атаку и даже простоял три раунда, но четвертого поражения подряд избежать не удалось – кажется, легенде пора дать кого-то попроще. Зато Фрэнсис Нганну точно заслужил бой за пояс: этот амбал вышел и за 20 секунд отправил в больничку Жаирзиньо Розенструйка. Фирменное избиение от Нганну выглядело безумно зловеще: в первые мгновения после нокаута возникло ощущение, что несчастный бразилец так и не встанет.

Первый титульный бой закончился предельно странно. Генри Сехудо осторожно и рационально бился с великим Домиником Крузом, но примерно за полминуты до конца второго раунда лицо чемпиона залила кровь. Сечку тут же обработали, а Круз побежал добивать жертву. Напрасно: Доминик напоролся лицом на колено Сехудо, выхватил серию ударов и прилег в уголке. Зачем было форсировать – непонятно, зато Генри сохранил пояс и завершил карьеру. «Это чтобы не драться со мной», – так Петр Ян прокомментировал решение 33-летнего американца. Спорно, зато подобный трешток – лучшая провокация: есть шанс, что Генри передумает и вернется.

Самая жара ожидаемо пришлась на главный бой вечера. Эль Кукуй потратил последние недели на полнейшую ерунду: дважды сделал вес (тотальный идиотизм), задевал Хабиба и Конора, но почти не уделял времени оппоненту. В это же время Джастин Гэтжи занимался делом – разрабатывал план на важнейший бой в карьере.

Единственный момент, когда тактика Гэтжи дала сбой, – конец первого раунда: Эль Кукуй доставил апперкот в челюсть Хайлайту, тот рухнул, но почти сразу прозвучал спасительный гонг. Дальше Джастин хладнокровно и уверенно перебивал Фергюсона. Пока тот использовал все приемчики и ударчики, словно нажимая на джойстик от PS4, Гэтжи методично зарабатывал очки. Он вообще не рисковал, не лез добивать и не думал о нокауте, но наносил один хлесткий удар за другим. К пятому раунду Тони зашатало: все лицо было в крови, он уже откровенно бегал от противника по откагону, чтобы хоть как-то восстановить силы. Наблюдать за этим жалким представлением стало больно, поэтому судья отогнал Хайлайта от Фергюсона – технический нокаут. Разумеется, Кукуй взбесился из-за того, что его секунданты застопорили бой, но моментально успокоился. Он уступил совершенно заслуженно. Правда, по разборке Гэтжи и Фергюсона тяжело судить, насколько парни готовы к Хабибу. Проблема в том, что все раунды прошли в стойке: мужчины просто мутузили друг друга, а с аварцем такое не пройдет.

Тони явно готовился строго к Нурмагомедову и недооценил Гэтжи. Зря: сейчас Кукуй очень далек от боя с чемпионом. Сначала придется экзаменовать Конора, а только после победы снова претендовать на пояс. Видимо, встреча Тони с Хабибом действительно проклята.

Зато Хайлайт показал, что способен подбирать идеальную тактику даже под самых сложных оппонентов. Отдельный респект за феноменальное кардио: Гэтжи вышел на коротком уведомлении, но уверенно выдержал почти пять раундов – это практически подвиг. Но самое главное, что Джастин подтвердил правоту тех, кто называл его самым опасным соперником Хабиба. У Хайлайта есть плотный удар, сумасшедшая выносливость, уникальная для ММА дисциплинированность и крайне солидные скиллы в борьбе – с бойцами такого уровня Нурмагомедов еще объективно не пересекался. Предварительно их бой должен состояться до конца года, и теперь уже никто не удивится, если временный пояс Джастина станет полноценным. Заряженный и умный американец точно готов снять корону с Хабиба.

Бой Хабиба и Тони снова под угрозой. Все из-за вероятного реванша с Конором

Дэйна Уайт – шарлатан. Он подставил Нурмагомедова и превратил UFC 249 в настоящую аферу

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Фергюсон – Гэтжи Гэтжи техническим нокаутом победил Фергюсона и вышел на Хабиба 2 ЧАСОВ НАЗАД