Джастин Гэтжи, UFC 249
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Хуже Тони и Конора?
Актер и бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал будущий поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Тут вопрос в психологии. На каком-то сопернике ты психологически зацикливаешься. Соперник может быть не самым сильным для тебя, но ты просто на нем зацикливаешься, и это многое решает и даже мешает.
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Гэтжи – дисциплинированный парень. По крайней мере, ты знаешь, на что настраиваться и чего ожидать. Тот же Тони завтра может выдать потрясающий бой, он может разобрать Конора на части. Такое бывает, когда у тебя может выдаться хороший день, но это часто бывает, когда ты молод.
Гэтжи молодой, ему всего 31, он может еще 2-3 года стабильно выступать на высоком уровне, поэтому он может стать неприятным соперником для Хабиба. Я не видел его внизу, но уши у него все переломаны. Но это ничего не значит, посмотрим», – заявил Тактаров в интервью Sport24.
- Джастин Гэтжи на ивенте UFC 249 победил Тони Фергюсона техническим нокаутом и стал временным чемпионом в легком весе.
- Теперь Гэтжи должен встретиться в октагоне с обладателем постоянного пояса Хабибом Нурмагомедовым.
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