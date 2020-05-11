Джастин Гэтжи
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Такой пункт прописан в контрактах бойцов.
Участники шоу UFC 249 не смогут подать в суд на организацию, если заболеют коронавирусом.
Соответствующий пункт был прописан в соглашениях бойцов, судей, фотографов, тренеров и других лиц, присутствовавших на ивенте в Джексонвилле. По информации ESPN, участникам запрещено критиковать действия промоушна в отношении мер безопасности – в противном случае они могут лишиться гонорара.
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