Смешанные боевые искусства
Фергюсон – Гэтжи

Макгрегор – Фергюсону: «Заткнись и поблагодари докторов, собравших твой череп»

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Ирландский боец подколол Тони Фергюсона за поражение в бою с Гэтжи.

Ирландский представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор жестко ответил Тони Фергюсону.

«Ты все еще моя сучка. Сосредоточься на том, чтобы опустить бутылку, пацан. Должно быть, тяжело смотреть со стороны. Продолжай в том же духе, болван-чемпион», – написал Тони.

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«Заткнись и поблагодари медсестер и докторов, которые собрали твой череп и зашили все эти шрамы. Сегодня международный день медсестер! И научись боксировать! Перебираешь ноги, как гребаный клоун», – поспешил с ответкой Конор.

  • Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в поединке за временный титул чемпиона UFC в легком весе.
  • По слухам, следующим соперником Тони будет как раз Конор.

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