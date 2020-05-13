Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Ирландский боец подколол Тони Фергюсона за поражение в бою с Гэтжи.
Ирландский представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор жестко ответил Тони Фергюсону.
«Ты все еще моя сучка. Сосредоточься на том, чтобы опустить бутылку, пацан. Должно быть, тяжело смотреть со стороны. Продолжай в том же духе, болван-чемпион», – написал Тони.
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«Заткнись и поблагодари медсестер и докторов, которые собрали твой череп и зашили все эти шрамы. Сегодня международный день медсестер! И научись боксировать! Перебираешь ноги, как гребаный клоун», – поспешил с ответкой Конор.
- Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в поединке за временный титул чемпиона UFC в легком весе.
- По слухам, следующим соперником Тони будет как раз Конор.
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