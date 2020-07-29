Джастин Гэтжи
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Американец относится к грядущему поединку как к пику карьеры.
Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова, американский боец UFC Джастин Гэтжи, отреагировал на объявление даты боя.
«24 октября у меня будет шанс заявить о своем наследии. На карту будет поставлено все, ради чего я несколько лет трудился. Я достойно представлю свою семью и свою страну. Обещаю», – написал 31-летний Гэтжи.
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- Бой состоится 24 октября – он был перенесен на более позднюю дату из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба.
- Гэтжи завоевал право биться с Нурмагомедовым за титул, одолев Тони Фергюсона.
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