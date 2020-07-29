Американец относится к грядущему поединку как к пику карьеры.

Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова, американский боец UFC Джастин Гэтжи, отреагировал на объявление даты боя.

«24 октября у меня будет шанс заявить о своем наследии. На карту будет поставлено все, ради чего я несколько лет трудился. Я достойно представлю свою семью и свою страну. Обещаю», – написал 31-летний Гэтжи.

Смешанные боевые искусства Хабиб отметился в инстаграме впервые после смерти отца. Его пост – об Абдулманапе 23/07/2020 В 05:20

Бой состоится 24 октября – он был перенесен на более позднюю дату из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба.

Гэтжи завоевал право биться с Нурмагомедовым за титул, одолев Тони Фергюсона.

«Хабиб всегда в форме». Тактаров – о способности Нурмагомедова победить Гэтжи

Подписывайся на нас ВКонтакте

Нурмагомедов – Макгрегор Видео с боя Хабиба и Конора, которое еще не публиковалось. Фокус – на эмоциях команд 13/07/2020 В 13:46