Смешанные боевые искусства
Хабиб – Гэтжи

Гэтжи прокомментировал бой с Хабибом и выложил эпичное промо

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Джастин Гэтжи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Американец относится к грядущему поединку как к пику карьеры.

Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова, американский боец UFC Джастин Гэтжи, отреагировал на объявление даты боя.

«24 октября у меня будет шанс заявить о своем наследии. На карту будет поставлено все, ради чего я несколько лет трудился. Я достойно представлю свою семью и свою страну. Обещаю», – написал 31-летний Гэтжи.

Смешанные боевые искусства

Хабиб отметился в инстаграме впервые после смерти отца. Его пост – об Абдулманапе

23/07/2020 В 05:20
  • Бой состоится 24 октября – он был перенесен на более позднюю дату из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба.
  • Гэтжи завоевал право биться с Нурмагомедовым за титул, одолев Тони Фергюсона.

«Хабиб всегда в форме». Тактаров – о способности Нурмагомедова победить Гэтжи

Подписывайся на нас ВКонтакте

Нурмагомедов – Макгрегор

Видео с боя Хабиба и Конора, которое еще не публиковалось. Фокус – на эмоциях команд

13/07/2020 В 13:46
Смешанные боевые искусства

Шлеменко прокомментировал соперничество Хабиба и Яна

13/07/2020 В 12:51
По теме
Смешанные боевые искусстваХабиб – ГэтжиХабиб Нурмагомедов
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир