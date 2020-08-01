Хабиб Нурмагомедов
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Перед боем с Фергюсоном такой определенности не было.
Президент UFC Дэйна Уайт назвал возможное место проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
В комментарии BJ Penn Уайт заявил, что поединок, скорее всего, пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Это предпочтительнее США, так как перед несостоявшимся боем с Тони Фергюсоном Хабиб испытывал затруднения с въездом в Штаты. Добраться до Абу-Даби в условиях пандемии коронавируса Нурмагомедову будет проще.
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- Бой Хабиба против Гэтжи состоится 24 октября.
- Американец завоевал право сразиться с Хабибом, заменив его в поединке с Фергюсоном и одержав победу.
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