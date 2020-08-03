Нурмагомедов придет в боевую форму для Хайлайта за семь недель.

Чемпион UFC в легковесном дивизионе Хабиб Нурмагомедов сообщил о дате начала тренировочного лагеря перед боем с американцем Джастином Гэтжи.

«Это будет тяжелая подготовка, в сентябре уже будем вместе ИншаАллагь [даст Аллах] с [основателем зала AKA] Хавьером Мендесом. Эта подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

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«Скучаю по тебе, тренер», – добавил он по-английски.

«В сентябре мы продолжим творить историю», – ответил Мендес в комментарии под постом.

Нурмагомедов подписал контракт на защиту чемпионского пояса в легком весе с американцем Джастином Гэтжи. Поединок пройдет 24 октября на ивенте UFC 254.

Хабиб не выходил в профессиональный октагон с сентября 2019 года. Он должен был драться с Тони Фергюсоном в апреле 2020-го, но из-за пандемии коронавируса не вылетел из Москвы в США.

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