Практически полный рассказ о финале карьеры Нурмагомедова, срочно читать.

Боец смешанного стиля Джон Томсон, который тренируется в зале AKA вместе с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о планах дагестанского файтера.

«Думаю, что бой Хабиба против Жоржа Сен-Пьера будет ******* [чертовски] потрясающим. Вряд ли ЖСП скажет: «Я закончил карьеру, я все», он вернется ради Нурмагомедова, ему набьют полные карманы ради такого. Мне кажется, это будет самый крупный поединок в истории единоборств, он соберет аудиторию примерно в пять миллионов просмотров.

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Но бой должен пройти до Рамадана в следующем году, так что он состоится в течение следующих шести-восьми месяцев. Смотри, Хабиб подерется в октябре, ему нравится выходить в клетку где-то в октябре-ноябре, и потом нужно снова проводить поединок после января, где-то в феврале-марте, прямо перед Рамаданом.

И потом Хабиб закончит карьеру. Мы брали у него интервью, я долгие годы тренировался с ним вместе и много разговаривал о его жизненных планах. Его отец мечтал, чтобы сын встретится с Сен-Пьером. Цель Хабиба – уйти непобежденным. Ну, возможно, еще перейти в полусредний вес и взять пояс в том дивизионе, но если этого не произойдет, ничего страшного не случится.

Но для Нурмагомедова важно оставить ММА тогда, когда Ислам Махачев будет где-то рядом с чемпионским боем. Хабиб хочет, чтобы Махачеву оставался один поединок с соперником из первой пятерки-шестерки рейтинга UFC.

Вот они уже выступят в одном карде на UFC 254: Хабиб дерется с Гэтжи, Ислам – с кем-то из топ-6, топ-7, топ-8. Потом бой Нурмагомедова с ЖСП, Махачев в том же турнире, Хабиб уходит, оставляет пояс вакантным, и видим Ислама в топе», – заявил Томсон в подкасте Weighing In. Разговор о Нурмагомедове начинается с отметки 1:08:52.

Хабиб Нурмагомедов будет защищать пояс на ивенте UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Дагестанец встретится с Джастином Гэтжи.

Хабиб также объявил под постом комментатора UFC Джо Рогана, что планирует в апреле подраться с экс-чемпионом промоушна в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, закончившим карьеру в 2017 году.

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