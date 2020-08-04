Нурмагомедов подчеркнул, что он не похож на предыдущих соперников американца.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал видео с тренировки будущего соперника Джастина Гэтжи, опубликованное в инстаграме комментатора Джо Рогана.

«Джастин – прекрасный человек и отличный для меня соперник. Но когда мы окажемся в закрытом октагоне, он должен быть готов не только к боксерскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», – написал 31-летний Нурмагомедов в комментариях.

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Бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября.

Джастин завоевал право сразиться за чемпионский пояс, одолев Тони Фергюсона.

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