Конор Макгрегор
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Потом, конечно же, удалил высказывание.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор издевательски ответил на комментарий российского бойца Хабиба Нурмагомедова – так он отреагировал на тренировку будущего соперника Джастина Гэтжи.
31-летний Нурмагомедов предупредил Гэтжи, что он не Тони Фергюсон и не Дастин Порье. «Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», – написал Хабиб.
«Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю». Хабиб прокомментировал тренировку Гэтжи
Макгрегор ответил: «Другими словами: я буду бегать вокруг клетки и откладывать в штаны, а в первые десять секунд боя нырну ему в ноги, чтобы как следует унюхать его бандаж». Затем ирландец по своему обыкновению удалил комментарий.
- Бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября.
- Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года.
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