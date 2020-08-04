Смешанные боевые искусства
Хабиб – Гэтжи

«Буду бегать вокруг клетки и откладывать в штаны». Конор издевательски ответил на комментарий Хабиба

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Потом, конечно же, удалил высказывание.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор издевательски ответил на комментарий российского бойца Хабиба Нурмагомедова – так он отреагировал на тренировку будущего соперника Джастина Гэтжи.

31-летний Нурмагомедов предупредил Гэтжи, что он не Тони Фергюсон и не Дастин Порье. «Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», – написал Хабиб.

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«Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю». Хабиб прокомментировал тренировку Гэтжи

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Макгрегор ответил: «Другими словами: я буду бегать вокруг клетки и откладывать в штаны, а в первые десять секунд боя нырну ему в ноги, чтобы как следует унюхать его бандаж». Затем ирландец по своему обыкновению удалил комментарий.

  • Бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября.
  • Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года.

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