Потом, конечно же, удалил высказывание.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор издевательски ответил на комментарий российского бойца Хабиба Нурмагомедова – так он отреагировал на тренировку будущего соперника Джастина Гэтжи.

31-летний Нурмагомедов предупредил Гэтжи, что он не Тони Фергюсон и не Дастин Порье. «Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», – написал Хабиб.

Хабиб – Гэтжи «Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю». Хабиб прокомментировал тренировку Гэтжи 5 ЧАСОВ НАЗАД

Макгрегор ответил: «Другими словами: я буду бегать вокруг клетки и откладывать в штаны, а в первые десять секунд боя нырну ему в ноги, чтобы как следует унюхать его бандаж». Затем ирландец по своему обыкновению удалил комментарий.

Бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года.

Сен-Пьер – о бое с Хабибом: «Со мной никто не связывался, но в UFC знают, как меня найти»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Хабиб – Гэтжи Уайт рассказал, где состоится бой Хабиб – Гэтжи 01/08/2020 В 17:46