Смешанные боевые искусства
Хабиб – Гэтжи

Хабиб анонсировал выступление Махачева и двоюродных братьев на турнире, где он подерется с Гэтжи

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Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад | Обновлено час назад

Сразу четыре бойца из команды.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал бои своих двоюродных братьев и Ислама Махачева на турнире, где он подерется с Джастином Гэтжи.

«Мы втроем вернемся в один день на UFC 254: Абубакар и Ислам Махачев. Вдобавок будет и Умар. Короче, с нашей команды будет четверо бойцов», – написал 31-летний Хабиб.

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ВЧЕРА В 06:45
  • UFC 254 запланирован на 24 октября, бой Хабиба и Гэтжи возглавит кард.
  • Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC, Абубакар проведет второй бой, Махачев – девятый.

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