Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы
Фото: Getty Images
Сразу четыре бойца из команды.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал бои своих двоюродных братьев и Ислама Махачева на турнире, где он подерется с Джастином Гэтжи.
«Мы втроем вернемся в один день на UFC 254: Абубакар и Ислам Махачев. Вдобавок будет и Умар. Короче, с нашей команды будет четверо бойцов», – написал 31-летний Хабиб.
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ВЧЕРА В 06:45
- UFC 254 запланирован на 24 октября, бой Хабиба и Гэтжи возглавит кард.
- Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC, Абубакар проведет второй бой, Махачев – девятый.
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