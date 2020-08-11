Смешанные боевые искусства
Хабиб – Гэтжи

«Коренные москвичи». Друг Хабиба Махачев пошутил про кавказцев на фоне Кремля, Нурмагомедов снимал

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Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 8 минут

Чемпион в Москве.

Боец легковесного дивизиона UFC Ислам Махачев выложил совместное фото с другими файтерами промоушна – Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым. Трое парней стоят на фоне ночной Москвы, позади видны Кремль и храм Василия Блаженного.

«Коренные москвичи», – подписал снимок Махачев и добавил смеющийся эмодзи.

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«Прописку можно у вас сделать?» – спросил у Ислама двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умар.

В комментариях отметился и сам обладатель пояса. Нурмагомедов официально сообщил подписчикам Махачева: «Я фоткал».

  • Зубайра Тухугов и другой двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов также выступают в UFC.
  • В октябре 2018 года они оба подрались с Конором Макгрегором после завершения главного поединка на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
  • Хабиб объявил, что Махачев, Абубакар и Умар Нурмагомедовы примут участие на ивенте UFC 254, на котором он будет защищать чемпионский пояс в бою с Джастином Гэтжи. Поединок пройдет 24 октября.

Все друзья Хабиба в UFC из России. Они били Конора, защищали брата и отдыхали в Майами

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