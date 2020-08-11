Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов
Фото: Instagram
Чемпион в Москве.
Боец легковесного дивизиона UFC Ислам Махачев выложил совместное фото с другими файтерами промоушна – Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым. Трое парней стоят на фоне ночной Москвы, позади видны Кремль и храм Василия Блаженного.
«Коренные москвичи», – подписал снимок Махачев и добавил смеющийся эмодзи.
В Москве состоится турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, Хабиб будет почетным гостем
«Прописку можно у вас сделать?» – спросил у Ислама двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умар.
В комментариях отметился и сам обладатель пояса. Нурмагомедов официально сообщил подписчикам Махачева: «Я фоткал».
- Зубайра Тухугов и другой двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов также выступают в UFC.
- В октябре 2018 года они оба подрались с Конором Макгрегором после завершения главного поединка на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
- Хабиб объявил, что Махачев, Абубакар и Умар Нурмагомедовы примут участие на ивенте UFC 254, на котором он будет защищать чемпионский пояс в бою с Джастином Гэтжи. Поединок пройдет 24 октября.
Все друзья Хабиба в UFC из России. Они били Конора, защищали брата и отдыхали в Майами
Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте