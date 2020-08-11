На словах звучит очень легко и убедительно.

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи назвал план, по которому будет драться с обладателем постоянного пояса Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы точно больше не будем бороться. Передо мной будет зона, не очень большая. Она должна стать зоной смерти, и я должен быть самой смертью для каждого, кто в нее войдет. Это то, в чем я лучший, – устраивать резню, сталкивать друг с другом машины.

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Так что моя единственная цель в октагоне – устроить как можно больше аварий. Неважно, столкнутся ли там наши тела, головы, ****** [гребаные] кулаки, мой кулак о его голову или его кулак о мою. Мне нужно создать как можно больше аварий, только так можно победить этого парня.

<…> Ведь это драка. Мы смотрим на смешанные единоборства и понимаем, что существуют разные уровни. И этот бой будет на самом высоком из них. [Хабиб] представляет вершину этого спорта, его рекорд – 28-0. У меня было два поражения, и оба из них становились лучшими боями года.

Никогда не выходил из клетки, чтобы соперник не был сломлен от физических повреждений. И никогда не выходил оттуда с кучей травм, синяков и ушибов, так что еще посмотрим, кто навяжет свою волю другому. И это сделает только один из нас. Поэтому я считаю, что это будет схватка века», – сказал Гэтжи на подкасте экс-чемпиона UFC в средневесном дивизионе Майкла Биспинга. Его цитирует MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи встретятся в главном поединке турнира UFC 254. Ивент пройдет 24 октября.

Вероятно, это будет предпоследний бой в карьере дагестанского Орла. В случае победы над Гэтжи он встретится с бывшим чемпионом промоушна в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и уйдет из спорта.

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