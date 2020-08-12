Джастин ищет подход к российскому оппоненту.

Американский боец MMA Джастин Гэтжи назвал слабые стороны чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, с которым подерется в октябре.

«Думаю, его самая большая слабость – то, что он считает себя безупречным. Полагаю, если бы вы ему сказали об этом или обратили бы на это его внимание, Хабиб подробно объяснил бы, почему он в это не верит. Считаю, что Хабиб окружает себя людьми, которые ласкают его эго. Я видел, как бойцы окружают себя людьми, которые накачивают их, а потом кидают.

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В конце дня он дышит кислородом, его мозг нуждается в кислороде. А если я закрою подачу кислорода на полсекунды, он уснет», – сказал 31-летний Гэтжи в интервью для подкаста Майкла Биспинга. Его цитирует MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи встретятся в главном поединке турнира UFC 254. Ивент пройдет 24 октября.

Вероятно, это будет предпоследний бой в карьере Нурмагомедова. В случае победы над Гэтжи он встретится с бывшим чемпионом промоушна в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и уйдет из спорта.

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