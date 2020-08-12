Смешанные боевые искусства
Хабиб – Гэтжи

Ян дал прогноз на бой Хабиба и Гэтжи

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

Петр поддержал соотечественника.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на бой соотечественника Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

«Я действительно считаю Гэтжи одним из самых опасных соперников для Хабиба, потому что у него хороший уровень борьбы, при этом есть бокс, удары ногами. Но я думаю, что Хабиб с ним справится.

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Все говорят, что у Хабиба хорошая борьба, но забывают, что у него нестандартная борьба, он хорошо переводит зацепами, так что думаю, он справится с Гэтжи», – приводит слова 27-летнего Яна «Матч ТВ».

  • Хабиб – чемпион UFC в легком весе, Гэтжи держит временный пояс.
  • Поединок состоится 24 октября.

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