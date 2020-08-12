У Нурмагомедова тоже есть козыри.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова соперника Джастина Гэтжи об их бое.

«Класс, мне нравится, как он говорит, и нравится его уверенность. Бой обещает стать лучшим поединком года. У меня есть, что показать миру», – написал 31-летний Нурмагомедов под постом ESPN в инстаграме.

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Гэтжи заявил: «Мы точно больше не будем бороться. Передо мной будет зона, не очень большая. Она должна стать зоной смерти, и я должен быть самой смертью для каждого, кто в нее войдет. Это то, в чем я лучший, – устраивать резню, сталкивать друг с другом машины».

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи встретятся в главном поединке турнира UFC 254. Ивент пройдет 24 октября.

Вероятно, это будет предпоследний бой в карьере Нурмагомедова. В случае победы над Гэтжи он встретится с бывшим чемпионом промоушна в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и уйдет из спорта.

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