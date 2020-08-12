Смешанные боевые искусства
Хабиб – Гэтжи

Хабиб даст пресс-конференцию в Москве 14 августа

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

Бой пройдет осенью, пресс-конференция уже совсем скоро.

14 августа при поддержке бренда Gorilla Energy состоится пресс-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Боец поделится карьерными планами, расскажет о перспективах развития команды, а также ответит на вопросы журналистов и поклонников в преддверии титульного поединка, который состоится 24 октября.

Событие начнется в 11:00 (мск) и пройдет в конференц-зале московского отеля StandArt (зал «Луноход»). Кроме того, будет организована онлайн-трансляция.

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  • 24 октября Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи. Вероятно, это будет предпоследний бой в карьере дагестанского Орла.
  • В случае победы над Гэтжи, Хабив сразитя с бывшим чемпионом промоушна в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и уйдет из спорта.

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