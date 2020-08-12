Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Бой пройдет осенью, пресс-конференция уже совсем скоро.
14 августа при поддержке бренда Gorilla Energy состоится пресс-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Боец поделится карьерными планами, расскажет о перспективах развития команды, а также ответит на вопросы журналистов и поклонников в преддверии титульного поединка, который состоится 24 октября.
Событие начнется в 11:00 (мск) и пройдет в конференц-зале московского отеля StandArt (зал «Луноход»). Кроме того, будет организована онлайн-трансляция.
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- 24 октября Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи. Вероятно, это будет предпоследний бой в карьере дагестанского Орла.
- В случае победы над Гэтжи, Хабив сразитя с бывшим чемпионом промоушна в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и уйдет из спорта.
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