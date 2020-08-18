Умар Нурмагомедов
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В тот же день Хабиб будет биться с Гэтжи.
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, получил соперника для дебюта в промоушне.
По данным ТАСС, 24 октября 24-летний боец подерется с Сергеем Морозовым из Казахстана.
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- Умар дебютирует на UFC 254 – в главном бою Хабиб будет защищать титул в поединке против Джастина Гэтжи.
- Также на турнире выступят Абубакар Нурмагомедов и Ислам Махачев.
- Морозову 31 год, его статистика – 16 побед и три поражения.
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