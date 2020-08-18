В тот же день Хабиб будет биться с Гэтжи.

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, получил соперника для дебюта в промоушне.

По данным ТАСС, 24 октября 24-летний боец подерется с Сергеем Морозовым из Казахстана.

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Умар дебютирует на UFC 254 – в главном бою Хабиб будет защищать титул в поединке против Джастина Гэтжи.

Также на турнире выступят Абубакар Нурмагомедов и Ислам Махачев.

Морозову 31 год, его статистика – 16 побед и три поражения.

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