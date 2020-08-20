Смешанные боевые искусства
Хабиб – Гэтжи

Махачев подерется с экс-чемпионом Дос Аньосом на UFC 254

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Ислам Махачев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Очень солидная вывеска!

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев узнал соперника на турнир UFC 254, главным боем которого станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

По информации MMA Fighting, 28-летний легковес сразится с бывшим чемпионом UFC, бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Информацию подтвердил Хабиб, репостнув анонс боя в сторис.

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  • Турнир UFC 254 пройдет 24 октября.
  • Дос Аньос не дрался в легком весе с 2016 года – он поднялся в полусредний вес и провел в нем восемь поединков.
  • Статистика Махачева – 18 побед и одно поражение, Дос Аньоса – 29 побед и 13 поражений.

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