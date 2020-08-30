«Как фанату спорта, мне очень нравится наблюдать за ним. Это просто мое мнение – мне нравится следить за такими бойцами. Рад, что он будет биться за титул, и надеюсь, он уберет со своего пути Хабиба. Гэтжи заслуживает этого, заслуживает больших денег. Он бился с лучшими. Пусть он получит то, что заслуживает», – цитирует 36-летнего Альвареса South China Morning Post.