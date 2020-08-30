Бывший чемпион UFC Эдди Альварес рассказал, почему будет болеть за американца Джастина Гэтжи в бою против Хабиба Нурмагомедова.
«Как фанату спорта, мне очень нравится наблюдать за ним. Это просто мое мнение – мне нравится следить за такими бойцами. Рад, что он будет биться за титул, и надеюсь, он уберет со своего пути Хабиба. Гэтжи заслуживает этого, заслуживает больших денег. Он бился с лучшими. Пусть он получит то, что заслуживает», – цитирует 36-летнего Альвареса South China Morning Post.
Хабиб – Гэтжи
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- Альварес и Гэтжи бились в декабре 2017 года, Альварес нокаутировал соперника коленом.
- Эдди владел чемпионскими поясами UFC и Bellator в легком весе. Сейчас он выступает в промоушне ONE Championship.
- Хабиб и Гэтжи подерутся 24 октября.
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