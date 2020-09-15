Президент США Дональд Трамп в преддверии турнира UFC 254 назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом промоушна вне зависимости от весовых категорий. Действующий чемпион в легком весе подерется с американцем Джастином Гэтжи.
«Гэтжи предстоит грандиозный поединок с бойцом номер один в рейтинге pound-for-pound. Он сказал, что нокаутирует его. Бой будет прямо перед выборами, но я его посмотрю. Это будет невероятный бой», – цитирует Трампа RT.com.
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- Бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября.
- Трамп ошибся – общий рейтинг возглавляет американский полутяжеловес Джон Джонс.
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