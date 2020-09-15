«Гэтжи предстоит грандиозный поединок с бойцом номер один в рейтинге pound-for-pound. Он сказал, что нокаутирует его. Бой будет прямо перед выборами, но я его посмотрю. Это будет невероятный бой», – цитирует Трампа RT.com.