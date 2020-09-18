UFC определилась с запасным бойцом на поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Глава промоушна Дэйна Уайт сообщил в комментарии Sports Center, что в случае необходимости на замену выйдет американец Майкл Чендлер – бывший чемпион Bellator в легком весе, недавно подписавший контракт с UFC.
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- UFC 254 пройдет 24 октября в Абу-Даби.
- Гэтжи был запасным на бой Хабиб – Фергюсон и успешно заменил Нурмагомедова, который не полетел в США в разгар пандемии коронавируса.
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