UFC определилась с запасным бойцом на поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Глава промоушна Дэйна Уайт сообщил в комментарии Sports Center, что в случае необходимости на замену выйдет американец Майкл Чендлер – бывший чемпион Bellator в легком весе, недавно подписавший контракт с UFC.