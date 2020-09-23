Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассчитывает победить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Знаю, что увижу его кровь. Хочу увидеть его кровь и его реакцию на это. Он не такой чокнутый, как я. Да, он сумасшедший и любит конкуренцию, но он не так безумен. И не так часто видел свою кровь – я уверен.
Его стиль ведения боя не предусматривает кровожадность. Думаю, ему и в голову не приходила мысль, что можно увидеть свою кровь», – цитирует 31-летнего Гэтжи BJ Penn со ссылкой на ESPN.
- Бой Хабиба с Гэтжи состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.
- Американец завоевал право драться с чемпионом, победив в претендентском бою Тони Фергюсона.