Официально объявлен основной кард турнира UFC 254, на котором выступит чемпион промоушна в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

32-летний боец из России будет защищать пояс в поединке против американца Джастина Гэтжи, владеющего временным титулом. В соглавном бою встретятся средневесы Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье.