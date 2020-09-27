Официально объявлен основной кард турнира UFC 254, на котором выступит чемпион промоушна в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
32-летний боец из России будет защищать пояс в поединке против американца Джастина Гэтжи, владеющего временным титулом. В соглавном бою встретятся средневесы Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье.
На турнире выступят еще три представителя России: Александр Волков подерется с Уолтом Харрисом, Ислам Махачев – с Рафаэлем дос Аньосом, Магомед Анкалаев – с Ионом Куцелабой.
- Еще один бой будет женским – Синтия Кальвильо подерется с Лорен Мерфи.
- Ивент состоится 24 октября.